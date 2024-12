Iodonna.it - Giornata dell’AIDS: aumenta il contagio. Meno di 1 giovane su 2 usa il preservativo

Leggi su Iodonna.it

L’AIDS continua a crescere in Italia nonostante i progressi della ricerca. Un incremento dovuto alla mancanza di conoscenza delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) ed ai comportamenti a rischio. Specie tra i giovani. In occasione dellaMondiale, che si celebra il 1 dicembre, abbiamo chiesto agli esperti di fare chiarezza. Madonna in concerto si commuove per gli amici morti di Aids: «È stato devastante» X Leggi anche ›Mondiale contro l’AIDS: preservativi e test di screening in calo.