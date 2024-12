Lapresse.it - Giornata contro l’Aids, 7mila telefonate in un anno al Telefono Verde

Nel 2024 sono state quasilearrivate alAids e Infezioni Sessualmente Trasmesse – 800861061 dell’Istituto Superiore di Sanità, in prevalenza da giovani tra 20 e 39 anni. Tra coloro che chiamano lo stigma correlato all’Hiv è ancora forte e molto temuto nelle relazioni interpersonali.I dati, pubblicati per laMondiale di lottadel 1° dicembre, vengono dal Servizio Nazionale gestito dall’Iss: il, anonimo e gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì, ed effettuerà un’apertura straordinaria proprio domenica 1° dicembre dalle 13:00 alle 18:00. I datiDal 1 gennaio al 25 novembre 2024 sono pervenute al Tv Aids e Ist 6.747, effettuate per il 85,05% da uomini. Htelefonato nella quasi totalità italiani. L’età delle persone utenti si colloca prioritariamente nella fascia compresa tra i 20 e i 39 anni (62,22%).