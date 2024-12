Unlimitednews.it - Ghisolfi “La Roma ha subito torti evidenti, ora basta”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Sette, il club ha taciuto ma ora è stanco. Dobbiamo tutelare tifosi, squadra e investimenti”: così il ds della, Florent, in un’intervista al “Corriere dello Sport”, annuncia un cambio di strategia da parte dei Friedkin, dal punto di vista della presenza e della comunicazione. “Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le eventuali sviste possono essere “sanate” dalla tecnologia”, aggiunge, secondo cui “se a Budapest”, finale di Europa League, “si fosse giocato ieri la reazione della proprietà sarebbe stata ben diversa proprio perchè col tempo ha maturato la consapevolezza che il silenzio, la misura e l’eleganza non sempre paghino.