Basket, Treviso continua a vincere e cala il tris nell'anticipo di Serie A contro Pistoia

Momento eccezionale per la Nutribullet, che firma la terza vittoria consecutiva inA, superando l’Estradella nona giornata. Finisce 91-88 per la squadra di coach Vitucci, che fa sua la partita negli ultimi minuti e che ora può davvero ambire anche ad una qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia, portandosi al nono posto con dieci punti., invece, resta più attardata con sei punti con un record di tre successi e sei sconfitte.Protagonista della partita persicuramente Bruno Mascolo, che è il miglior marcatore dei veneti con 19 punti. Importante anche il contributo di Ky Bowman (16) e Justin Alston (15). A, invece, non sono bastati i 23 punti di Eric Paschall (5/7 dall’arco) e i 19 di Maverick Lewis Rowan.Ottimo avvio di partita dei toscani con Kemp e Forrest, conche prova subito ad allungare e che poi chiude la prima sirena sul +7 (25-18).