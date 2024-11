Secoloditalia.it - Siria, è caos: avanzano i jihadisti, evacuati gli italiani da Aleppo. Mosca e Teheran accusano Israele e Usa

Laripiomba nel. Mentre in Libano la tregua vacilla e in Ucraina infuriano nuovi attacchi, l’avanzata fulminea deisuriapre il fronte congelato dal 2020 fra il regime di Assad e i ribelli fiancheggiati da Erdogan. L’Italia, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, è riuscita a evacuare un primo gruppo di connazionali dalla città martoriata. Il convoglio, partito verso Damasco, rappresenta un’ancora di salvezza per i cittadinipresenti nell’area, molti dei quali a sostegno dei servizi umanitari, molti impegnati in attività umanitarie, ma rimane un fragile presidio in uno scenario che si aggrava di ora in ora.L’Italia evacua i connazionali: diplomazia e operazioni sul campo«Seguo con attenzione gli sviluppi in, con particolare riguardo alla situazione ad», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X, fornendo numeri per assistenza diretta ai cittadini