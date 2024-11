Sci Freestyle Moguls Ruka 2024 | vincono Kingsbury e Laffont italiani fuori in qualificazione

Leggi su Sportface.it

Vittorie per Mikaele Perrine, sede della tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Lo spettacolo dei(le “gobbe”) premia al maschile ilclasse canadese, che con il punteggio di 83.90 precede lo svedese Walter Wallberg (81.14) e il giapponese Ikuma Horishima (80.51). Nella prova femminile invece la francese totalizza 81.13 punti, avendo così la meglio sull’australiana Jakara Anthony (80.00) e sulla statunitense Olivia Giaccio (76.95).Poche soddisfazioni per gli unici dueimpegnati sulle nevi finlandesi. Massimo Bellucci infatti non è riuscito a concludere la sua prova in, mentre la giovane Manuela Passaretta non è andata oltre il 35° posto nellafemminile risultando ben lontana dalle prime 16 posizioni che valevano l’accesso alla final run.