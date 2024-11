Niente lavoro quando c’è allerta meteo | dopo le alluvioni di Valencia la Spagna introduce i congedi climatici

Leggi su Open.online

Il governo spagnolo ha approvato una legge che garantisce ai lavoratori un permesso retribuito fino a quattro giorni in caso di emergenza. Il provvedimento, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere ratificato dal Parlamento nei prossimi trenta giorni. La decisione di rimettere mano allo Statuto dei Lavoratori è maturata all’indomani delle devastantidi, che hanno provocato oltre 200 morti e danni economici per svariati miliardi di euro. In seguito ai violenti nubifragi di inizio novembre, diverse aziende della Comunitàna avevano chiesto ai propri dipendenti di recarsi al, ignorando l’rossa diffusa dall’Agenziarologica nazionale. Questo comportamento è stato oggetto di diverse critiche, con le imprese che si sono difese puntando il dito contro le autorità locali, ree – a loro avviso – di non aver comunicato il pericolo in modo abbastanza chiaro.