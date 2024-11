Quotidiano.net - Groenlandia: apre il primo aeroporto internazionale del Paese a Nuuk. Perché evento storico

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 – Un nuovoha avvicinato laal resto del mondo: un volo aereo commerciale, partito da Copenaghen, è atterrato per la prima volta ieri – 29 novembre – a, la capitale del. Il nuovopermetterà alladi avere un collegamento più rapido con destinazioni internazionali: prima dell'inaugurazione del nuovo, dall'Europa bisognava atterrare nelle vecchie basi aeree militari americane di Narsarsuaq o Kangerlussuag e poi prendere i voli nazionali per la capitale. E l'unico altro modo per entrare inera viaggiare in nave da crociera,partendo dalle regioni artiche del Canada o da Reykjavik, in Islanda. Ora il volo diretto-Copenaghen dura meno di cinque ore. A bordo delvolo è arrivato il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen: “Vedo la Danimarca come un partner per la, anche per quanto riguarda lo sviluppo congiunto delle infrastrutture e la creazione del miglior contesto possibile per gli affari”, ha dichiarato il ministro, stando a quanto riporta Ritzau, l'agenzia di stampa danese.