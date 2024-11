Ilgiorno.it - Giornata mondiale contro l’Aids, Palazzo Lombardia e il Pirellone illuminati di rosso

Milano, 30 novembre 2024 – In vista della “l'Aids”, in programma come da tradizione il primo dicembre, Regioneoggi e domani illumina i suoi palazzi di, colore simbolo di questa ricorrenza. “Vietato abbassare la guardia – commenta il presidente Attilio Fontana – e proprio in questa direzione va la campagna di sensibilizzazione al contrasto alle infezioni sessualmente trasmissibili che Regioneattiverà sui propri canali social nei prossimi giorni. Dai giovanissimi ai meno giovani, è fondamentale essere informati per prevenire questo tipo di malattie”. Dal 1981 32 milioni di morti La sindrome da immunodeficienza acquisita causata dal virus Hiv è stata individuata e definita con questo termine (in inglese Aids, mentre in francese e spagnolo si adotta la sigla Sida) per la prima volta nel giugno del 1981 al Center for diseasel di Atlanta.