Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, c’è l’intesa. La società assicura il futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Poco più di tre righe di comunicato per riassumere la riunione del consiglio di amministrazione di giovedì nella sede del. "LaGsdcomunica che, di intesa tra tutte la parti, al termine della riunione di ieri (giovedì, ndr) è stato trovato un accordo per garantire la continuità di tutti gli impegni presi da qui fino alla fine della stagione. Tale accordo verrà comunicato nella giornata di lunedì". Dalle poche parole sembra che le nuvole che da settimane imperversano dalle parti della stadio Mancini si stiano dissipando anche se bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana per conoscere gli accordi presi giovedì. Che il socio di maggioranza, Marchegiani, si faccia da parte e ritornino ini dirigenti storici (Sarnari, Pigini e Baleani)? In attesa, a uscire vittoriosa per ora è solo la squadra delreduce da un novembre alquanto prolifico di risultati.