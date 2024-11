Ancora guai a Ballando con le stelle, Samuel Peron (il sostituto di Madonia) si fa male e Federica Pellegrini rischia di rimanere senza partner

Leggi su Open.online

per il cast dicon le, programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’ex campionessa di nuotodi non potersi esibire stasera, 30 novembre, nella prossima puntata della trasmissione. Il suo nuovodi ballo,, si è infortunato: avrebbe subìto uno strappo al polpaccio. La sfiga sembra perseguitareche solo qualche giorno fa aveva dovuto rinunciare al suo coach Angeloin seguito a un litigio che il ballerino aveva avuto con la giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice nel programma.Le opzioni perNovember 30, 2024 La notizia del possibile forfait diè stata rilanciata da Lucarelli con un post su X. Dal programma, per ora, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.si sarebbe fattodurante le prove.