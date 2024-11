Torino-Napoli Conte | Non penso che il campionato sarà a lungo così equilibrato

Leggi su Sportface.it

“Dobbiamo essere molto realisti, siamo primi da due mesi ma siamo solo alla tredicesima giornata e in più nel giro di pochi punti ci sono le prime sette, ci sono sei squadre in un punto. E’ unche fino a ora si è dimostrato. A mio personale parere nonche rimarràfino alla fine, a fine girone di andata inizierà ad allungarsi questo spezzone di classifica. A noi fa piacere essere lì, dimostra che il lavoro che stiamo facendo è buono. Giorno dopo giorno vedo una continua crescita, oggi ho una rosa cresciuta anche a livello dei singoli rispetto al ritiro estivo. Il merito è dei ragazzi, si impegnano tanto e hanno voglia di lavorare”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, in conferenza stampa a due giorni dal match contro il: “in difficoltà? Io le partite le ho viste, le ultime 6/8.