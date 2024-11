Gaeta.it - Protesta a Potenza: manifestanti contro la manovra di bilancio del Governo

Facebook WhatsAppTwitter Diversi centinaia di persone hanno preso parte a un’importante manifestazione distamani in piazza Pagano, nel cuore di. L’evento rientra nello sciopero generale di otto ore proclamato da Cgil e Uil, in seguito a preoccupazioni sollevate sulla recentedipresentata dal. La mobilitazione è emersa come una risposta collettiva a un contesto che appare sempre più critico per milioni di lavoratori e famiglie.Il grido d’aiuto di Cgil e UilDurante la manifestazione, il segretario regionale della Cgil, Fernando Mega, ha evidenziato la gravità della situazione. “Siamo alla vigilia di uno tsunami occupazionale,” ha dichiarato, sottolineando la possibilità di una crisi sociale ed economica di grandi dimensioni. La, ha specificato, segna solo l’inizio di una mobilitazione che dovrà coinvolgere anche la Cisl.