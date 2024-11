Lanazione.it - Piaggio, si torna a trattare. Sul tavolo le assunzioni e il contratto aziendale

Pontedera (Pisa), 29 novembre 2024 – Con la fine dell’anno il Gruppoha tre temi importanti da mettere in calendario: il rinnovo del, il braccio di ferro sul piano delledei contrattisti a termine e il pacchetto delle settimane di cassa integrazione. Partiamo dalche da mesi è sotto i riflettori tra assemblee, incontri e prese di posizione. La novità è che lunedì 9 dicembre sia discutere in un nuovo incontro tra azienda e sindacati per trovare l’intesa su altri punti della piattaforma unitaria presentata da Fiom, Fim e Uilm. Sulci sono molti temi ancora aperti, a partire dall’aumento di 100 euro in busta paga che si dovrebbero aggiungere agli attuali 155 euro di premio salariale. Altro punto cruciale del rinnovo contrattuale di secondo livello, è la sicurezza del luogo di lavoro e antri temi su cui ormai sembrano convergere le due controparti.