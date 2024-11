Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 29 novembre: energia contagiosa per l’Ariete, scelte importanti per i Pesci

Ecco l’diFox per292024. Le stelle vi accompagnano verso un fine settimana che promette novità e riflessioni. Ogni segno potrà sfruttare al meglio l’della giornata per amore, lavoro e benessere. Il segno più fortunato? Gli amici del Leone!diFox, per292024, segno per segnoArieteCari Ariete,la vostra, ma fate attenzione a non strafare. In amore, un gesto inaspettato potrebbe sorprendere positivamente il partner. Per i single, un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro, siete determinati e pronti a raggiungere un obiettivo importante. La salute è buona, ma ricordate di bilanciare lavoro e riposo.ToroCari Toro, la giornata vi invita a riflettere sulle vostre priorità.