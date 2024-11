Ilfattoquotidiano.it - M5s, salta fuori la scrittura privata tra Conte e Grillo. Scudo legale per il garante, ma niente contestazioni su nome e simbolo

Nuovo capitolo nello scontro tra il leader del M5s, Giuseppe, e ile fondatore del Movimento, Beppe. Un documento riservato, di cui è entrata in possesso l’Adnkronos che ne dà notizia, dettaglia unastipulata trae il M5S. Nel testo,si impegna a non promuovere “alcunastazione” nei confronti del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l’uso dele del, anche se in futuro il logo sarà modificato “in tutto o in parte”, e a non intraprendere azioni legali circa l’utilizzo delda parte del M5S. Lafa riferimento all’Associazione Movimento 5 Stelle del 2017, presieduta da, e sollevada conseguenze patrimoniali per eventuali cause legali, prevedendo però chenon collabori con forze politiche concorrenti al M5S, anche in caso di scissioni.