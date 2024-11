Puntomagazine.it - Lavoro, Auriemma: Vertenza montefibre calvario lungo 20 anni, chiesto tavolo al ministero

Leggi su Puntomagazine.it

di Acerra: la deputata Carmelachiede unalper trovare soluzioni per i 230 lavoratori in difficoltàROMA, 28 NOVEMBRE 2024 – “Dopo, ladi Acerra resta ancora irrisolta. Nel mio Question time di stamani in commissionealla Camera hoal sottosegretario Durigon di aprire unaldi via Veneto per trovare una soluzione per 230 lavoratori che da vent’vivono in condizione di povertà. Dal 2004 al 2015, essi sono stati in cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) e dal 2015 a oggi si sostengono grazie alla mobilità, prima ordinaria poi in deroga. Nel frattempo, questi lavoratori sono andati avanti con l’età, che ha reso sempre più difficile la loro ricollocazione: per loro, il riconoscimento dei contributi figurativi per l’esposizione all’amianto potrebbe rappresentare una soluzione.