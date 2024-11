Panorama.it - Ipersonici, balistici, nucleari, mini guida per capire i missili di Putin

Trada crociera,, a corto e lungo raggio, sovente si riesce a fare grande confusione. Il motivo, principalmente, è che la classificazione di questi ordigni avviene per gittata ma anche per come sono costruiti, per le prestazioni e per come vengono lanciati, se da camion, sommergibili, aerei o piattaforme. Inoltre, la Nato ha classificato per tipologie dando a ogni missile una sigla (SS) e questo crea un elenco di nomi occidentali che duplica il tutto. Ne nascono sigle sovente incomprensibili che disorientano chi scrive e chi legge. Proviamo a fare chiarezza con una panoramica delle capacità russe conosciute.Oggi come erede dell'arsenale nucleare sovietico, la Russia schiera la forzastica nucleare più grande e diversificata al mondo e sta spendendo oltre un terzo dei soldi destinati alla Difesa nel settorestico, ovvero circa l'equivalente di 130 miliardi di dollari.