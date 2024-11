Ultimouomo.com - Il bello del giovedi sera 2025 vol. 5

Leggi su Ultimouomo.com

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL: NK CELJE Butti un occhio alle partite del giovedì, e ogni tanto esce fuori una squadra nuova. È un fenomeno paranormale. Certi club suonano come altri che avevi già sentito, che avevi già coperto, e quindi non ci fai troppo caso. Poi stringi gli occhi, fai più attenzione e ti chiedi, inesorabilmente, cos’è il Celje?!Siamo a fine novembre e di questa squadra slovena non avevo avuto ancora traccia. Colpa mia, sicuramente, oppure qualcuno si diverte a infilare nella competizione, silenziosamente, nuove squadre di settimana in settimana. Noi non ci accorgiamo di niente, ci sembra tutto normale (oddio, normale.).Cosa dire del Celje se non che, come immaginerete, è la squadra della città di Celje, di cui sono venuto oggi a conoscenza. Eppure era una città così importante che ai tempi dei romani era soprannominata “Troia II” o “Piccola Troia”.