Germania, il "D-Day" dei liberali: lascia il segretario Djir-Sarai, mentì sull'uscita dalla coalizione. Lui: "Diedi informazioni a mia insaputa"

Ha fornito a suaper un documento interno che ora gli costa la poltrona. Ilgenerale deitedeschi dell’Fdp, Bijan, ha annunciato le sue dimissioni in seguito a quello che è stato ribattezzato il “caso D-Day”. L’Fdp è finita al centro delle critiche a causa di un documento reso pubblico riguardo all’uscita miratadi governo. La rottura della, secondo il documento, era stata dunque deliberatamente pianificata, mentre pubblicamente il leader dell’Fdp e ex ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha sempre pubblicamente affermato che la volontà del partito era di continuare le trattative con Spd e Verdi.Secondo Lindner, il documento ‘D-Day’ dimostra solo che il partito ha dovuto studiare gli scenari per essere preparato a tutte le eventualità.