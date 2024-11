Ilveggente.it - Bundesliga, pronostici dodicesima giornata: partite sabato ore 15:30

, il Bayer Leverkusen ha ritrovato gol e fiducia ma dovrà fare attenzione all’Union Berlino. Lipsia, occhio ad un Wolfsburg in ripresa. Dieci gol complessivi nel giro di pochi giorni per un Bayer Leverkusen che sta provando a ritrovare continuità su entrambi i fronti, campionato e Champions League.scorso gli uomini di Xabi Alonso sono tornati a vincere ribaltando l’Heidenheim (5-2): nonostante un doppio svantaggio nei primi 20 minuti di gioco, i rossoneri hanno avuto la forza di reagire ed anche grazie ad una tripletta dell’ex romanista Patrick Schick non hanno mancato l’appuntamento con i tre punti.ore 15:30 (Ansa) – Ilveggente.itIl Leverkusen ha pure ripreso quota in classifica: è rientrato tra le prime quattro, pur restando a -9 dal Bayern Monaco.