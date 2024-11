Biccy.it - Retroscena su Madonia a Ballando con le Stelle: “La produzione lo aveva già richiamato”

Questa settimana, per la prima volta nella storia dicon le, un ballerino professionista è stato allontanato dalla trasmissione. Il caso è ormai noto e sto parlando proprio di Angelo. Stando a unriportato da TvBlog, il ballerino di Federica Pellegrini in passato sarebbe stato già “” dalla.“Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team diad Angelo” – riporta il sito televisivo – “Raccomandazioni che nascevano dal fatto chestesso veniva visto dalladel programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini. In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performances del sabato sera.