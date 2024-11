Gaeta.it - Pompei: rimozione di chioschi abusivi per ripristinare la legalità nel sito archeologico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, a, hanno preso il via le operazioni didi 45e gazebosituati all’esterno degli scavi archeologici, nell’area conosciuta come “suk“. L’iniziativa giunge dopo i sequestri effettuati poco più di un mese fa dai carabinieri della compagnia oplontina, su ordine della Procura di Torre Annunziata, e successivamente al rigetto dei ricorsi presentati dai commercianti dal tribunale del Riesame di Napoli. La decisione di intervenire rappresenta un passo fondamentale nella lotta all’smo commerciale e edilizio, un problema che da tempo affligge l’area.Le operazioni di smontaggio e distruzione deiSul posto sono stati mobilitati i carabinieri per vigilare sulle operazioni di smontaggio e distruzione delle strutture illegali.