Parkinson nuove speranze di cura dalle cellule staminali

Torniamo indietro nel tempo di oltre 200 anni. Siamo nel 1817. Jamesdescrive per la prima volta nel suo libro “Essay on the Shaking Palsy” quella che per qualcuno è diventata la malattia dei “grandi uomini”. Dine hanno sofferto, tra gli altri, Cassius Clay, Arafat, Mao e Brezniev, fino ad arrivare modernamente all’attore Michael J. Fox. Sono solo alcuni dei nomi che accompagnano questa condizione, che oggi in Italia interessa almeno 300.000 persone.SperanzaSul fronte della ricerca, va detto che per la prima volta al mondo neuroni ottenuti daembrionali umane sono stati impiantati nel cervello di persone con la malattia diin Europa e negli Stati Uniti, con risultati che i coordinatori delle sperimentazioni definiscono “eccellenti”.