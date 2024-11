Tpi.it - Il compagno della mamma che ha rinunciato alle cure per far nascere la figlia: “Dovevo ammalarmi io”

Parla ilche haDalla felicità per la nascitaMegan al dolore per la scomparsadonna che amava, la 38enne Deborah Vanini, morta a causa di un tumore scoperto proprio durante la gravidanza.Massimo Chinaglia, questo il nome deldonna, in un’intervista al CorriereSera ha ricordato la sua compagna spiegando anche perché la donna abbia deciso di rinunciarepur di dare alla luce la.“Ha pensato sempre prima agli altri che a se stessa. Lo ha fatto anche per nostra. Ha scelto di proteggere lei piuttosto che curarsi. Abbiamo passato notti a piangere. Aveva paura. Ma non ha mai avuto un dubbio sulla sua scelta. Io ho avuto dubbi, lei mai”.Massimo e Deborah da tempo sognavano di avere un figlio: “Avevamo preso la nuova casa, più grande, pensando al nostro progetto di vita.