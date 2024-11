Oasport.it - F1, GP Qatar 2024. McLaren contro Ferrari il tema destinato a scaldare il dicembre del Circus

Il Mondiale di Formula 1 raggiunge la propria Flamme rouge, l’ultimo chilometro, da disputarsi tutto in Medio Oriente. Domenica 1si correrà il Gran Premio del, penultimo appuntamento della stagione. Il Campione del Mondo piloti è già stato eletto, poiché Max Verstappen ha chiuso i conti a Las Vegas. Viceversa resta aperta la partita per il titolo costruttori.Nel Nevada, laha recuperato 12 punti alla, riportandosi a -24 dal Team di Woking. Di fatto, ormai tagliata fuori la Red Bull, distante 53 lunghezze dalle vetture color Papaya e 29 dalle Rosse. Insomma, è sfida a due per la conquista dell’alloro riservato ai team. L’evento di Lusail avrà un peso specifico notevole, poiché contiene al suo interno una Sprint. Pertanto si potranno marcare fino a 59 punti, anziché i canonici 44 in palio ad Abu Dhabi.