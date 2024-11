361magazine.com - Dalla terra arriva “Terrra”, il beauty brand dall’anima green che piace alla Generazione Z

Uneco solidale che rispetta l’ambiente e la pelle con un’offerta ampia ma ragionata. Tre “R” che fanno bene al pianeta e che conquistano laZ Il nome “” con tre “R” racchiude tutta la filosofia di unche ogni giorno si impegna verso un futuro più sostenibile. Ogni “R” ha infatti un significato profondo e specifico: Routine, Refuse e Reglect.Routine: ilpropone una routine di bellezza innovativa e sostenibile. I prodotti sono progettati per integrarsi facilmente nella vita quotidiana, offrendo un’alternativa ecologica senza compromessi sulla qualità;Refuse: sta per rifiuto circa l’uso del packaging di plastica per favorire materiali biodegradabili e riciclati. Ogni prodottoè un passo avanti verso la riduzione dei rifiuti plastici che soffocano il pianeta;Reflect: il dovuto incoraggiamento a riflettere sull’impatto ambientale, sugli animali e sulla salute delle persone causato dai cosmetici convenzionali.