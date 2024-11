Conference League – Fiorentina ancora contro Cipro ora è sfida al Pafos Ikoné ancora a segno a 300 su Sisal it prende la mira

Liberoquotidiano.it - Conference League – Fiorentina ancora contro Cipro, ora è sfida al Pafos Ikoné, ancora a segno a 3,00 su Sisal.it, prende la mira

(Adnkronos) - Roma, 28 novembre 2024 – Lasi rituffa incon l'obiettivo di cancellare immediatamente lo scivolonel'Apoel e, curiosamente, sulla propria strada troverà un'altra formazione cipriota, il. La formazione di Carcedo non va sottovalutata, ha gli stessi punti dei toscani, ma, oggettivamente, Kean e compagni vedono i tre punti a portata di mano. Gli espertidanno lavincente a 1,33 rispetto al 5,00 del pareggio mentre il successo delpagherebbe 8 volte la posta. L'Over, a 1,57, si fa preferire all'Under, offerto a 2,25, tanto che un risultato esatto di 2-1 è in quota a 8,50 per i padroni di casa mentre quello a favore degli ospiti è dato a 24. Una autorete è offerta a 9,00 mentre l'ammonizione per uno dei due allenatori, Palladino e Carcedo, è data a 5,00.