Beach volley Nicolai | Idee chiare obiettivo crescita del movimento

“È un grande piacere essere qui. Si chiude un capitolo della mia vita sportiva e ne inizia un altro. Sono orgoglioso di avere un ruolo così importante nella federazione. Non sono tante le persone che hanno l’onore di rappresentare l’Italia sia in campo che non. Mi sento pronto ad iniziare questo percorso. Dal punto di vista dei valori abbiamo leabbastanza. Queste sono le basi su cui fare crescere non solo le nazionali ma tutto ildel. Bisogna abbattere il muro della divisione trae indoor. Tutte le esperienze che ho fatto resteranno parte di me e sento di aver dato il massimo dell’impegno nella mia carriera da giocatore. Ilè sempre stato la mia vita ed è stato un piacere essermi”. Queste le parole di Paolo, nuovo Direttore Tecnico delle squadre nazionali maschili di, nella conferenza stampa di presentazione del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.