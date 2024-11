Aston Villa-Juventus Conceicao | Meritavamo i tre punti pensiamo a prossime partite

Leggi su Sportface.it

"Abbiamo fatto una buona partita, era difficile qui in casa dell'i tre, oraa vincere le". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Franciscoal termine della partita train Champions League. Una sfida terminata senza reti, in cui proprio il portoghese è andato a millimetri dal gol, negato da una super parata di Martinez: "Volevo far gol, era una parata difficile. Il mio bilancio personale? Posso crescere molto, sono solo all'inizio, so di avere il talento per fare la differenza ed è quello che voglio fare con l'aiuto di tutta la squadra. Futuro? Sono molto felice alla Juve".