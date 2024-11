Ilrestodelcarlino.it - Achille Lauro si racconta agli studenti dell’Università di Macerata

, 28 novembre 2024 – Da X Factor all’università disi è collegato in diretta, come ospite a sorpresa nell’ultima lezione del ciclo di seminari sul tema “Il marketing nel Metaverso”, organizzato dal dipartimento di economia e diritto Unimc. In cattedra la direttrice Elena Cedrola insieme a Omar Eliano Lodesani e Tommaso Guerzoni di Formules, società di consulenza, marketing e gaming nel mondo virtuale. Il cantante, che in questo periodo sta vestendo i panni di giudice a X Factor, durante una pausa dalle riprese del programma televisivo, si è collegato da remoto con la classe e hato la propria esperienza, artistica e professionale, con il metaverso. L’artista ha spiegato di avervi fatto ingresso già nel 2021 con un gioco a punti e a premi in cui era possibile ascoltare la sua musica e collezionare gli accessori dei suoi look iconici indossati sul palco di Sanremo.