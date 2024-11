Ilrestodelcarlino.it - Sartoria chiude dopo 18 anni a Reggio Emilia: “Vorrei tramandare il mestiere”

, 27 novembre 2024 – “Mi sarebbe piaciuto vivere all’epoca di Hubert de Givenchy, delle sorelle Fontana, di Yves Saint Laurent, di Valentino Garavani. ” Glidel bello cucito addosso, degli abiti eleganti, fatti su misura, esclusivi: un passato glorioso che Simona Panisi ha saputo far rivivere nei 18in cui ha condotto l’attività da lei fondata. A fine 2024 la sua rivendita di stoffe ein via Gorizia 42/B, come annuncia lei stessa, “rà”: lei andrà in pensione. È l’ennesima serranda che si abbasserà per sempre nella nostra città, con il suo patrimonio di conoscenza professionale, servizio al cliente e apporto di benessere economico. “Il mio negozio, ‘I tessuti di Simona’, nacque come rivendita di tessuti di qualità in via Ferrari. Poi aggiunsi lanel 2011, quando aprii un atelier dentro i locali di via Gorizia su richiesta di molte clienti.