Ilnapolista.it - Lo striscione dei tifosi del Bayern contro Al Khelaifi: «Nasser il plutocrate! Vaf******o»

DuranteMonaco-Psg, itedeschi in tribuna hanno esposto unoAl, presidente del Psg e non solo:«Ministro, proprietario di club, detentore dei diritti televisivi, ex membro del ComEx UEFA e membro del consiglio di amministrazione dell’Eca allo stesso tempo? Il calcio sono io? Vaffanculo,il!»Les banderoles antial-Khelaïfi déployées par les supporters duMunich :« Ministre, propriétaire d’un club, détenteur des droits TV, ex-membre du ComEx de l’UEFA et au conseil d’administration de l’ECA en même temps ?Le foot c’est moi ? ?? ?? ?????. pic.twitter.com/TDW04rwM4G— Actu Foot (@ActuFoot) November 26, 2024Leggi anche:-Psg, il dato che umilia i parigini: “Neuer ha fatto più dribbling di Barcola e Dembélé messi insieme”al, le scuse delMonacoIl comunicato di scuse delMonaco:“Durante la partita di Champions League dell’FC, sono stati esposti striscioni all’Allianz Arena indirizzati al Paris Saint-Germain e al suo presidenteAl-