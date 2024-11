Ilfattoquotidiano.it - “Kate e William hanno un umorismo malvagio. Ho visto il principe Andrea sudare”: l’amico fraterno del principe Harry vuota il sacco

Se per Natale sono tutti più buoni, un caro amico delha cercato di anticipare i tempi per non esserlo e lanciare un’altra bordata all’indirizzo della famiglia reale inglese. “Alcuni non sono così grandi come gli altri”, ha dichiarato James Haskell, l’ex giocatore di rugby e stella dei Wasps al Times Magazine.Forte della sua esperienza diretta e del tempo trascorso come ospite della famiglia Windsor negli anni passati,dihato il. Un’altra volta, e risulta difficile pensare che lo abbia fatto senza prima consultare il duca del Sussex. Ma di questo saprà la sua coscienza, ciò che rimane alla mercé di tutti gli altri sono i contenuti delle sue esternazioni decisamente poco delicate. “Fanno un grande lavoro – ha spiegato lo sportivo al giornale inglese – ma sono anche una famiglia moderna che è molto disfunzionale”.