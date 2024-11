Fiumicino torna Aria di festa | il mercatino di Natale del Cuore di Cristiano

Leggi su Ilfaroonline.it

Al via la V edizione di “del”, ildiorganizzato daldiodv-ets in collaborazione con l’asilo Le Coccinelle. L’evento si svolgerà il 30 novembre dalle 11:00 alle 21:00 e il 1 dicembre dalle 10:00 alle 20:00 presso il Salsedine, situato in via della Scafa a. L’ingresso è gratuito, permettendo a tutti di partecipare senza alcun costo.Saranno due giorni all’insegna della solidarietà, che daranno il via agli eventi del2024. Con oltre 70 espositori, tutti artigiani che mettono la loro arte al servizio del, iloffrirà un’ampia gamma di prodotti unici e handmade, perfetti per i regali delle festività.Durante queste giornate, i visitatori potranno respirare un’atmosfera di gioia e condivisione. Ci sarà musica dal vivo per allietare l’evento, giochi divertenti per i più piccoli e l’immancabile Babbo, pronto ad accogliere e intrattenere grandi e piccini con sorrisi e fotografie.