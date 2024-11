Fanpage.it - Da Forum alle accuse di stalking dei vicini, l’avvocatessa Chiara Doria rischia il processo

A denunciare l’avvocatessa 34ennee il marito imprenditore sono stati idi casa a Nardò, in provincia di Lecce. Da due anni sarebbero vittime di molestie e dispetti da parte della coppia. In particolare, l'ascolto di musica ad alto volume anche nel pomeriggio, il lancio di oggetti come farmaci usati e spazzatura nel giardino, oltre a secchiate d'acqua versate dal piano superiore. Documentata anche un'aggressione fisica.