Secoloditalia.it - Bimba cade dalla finestra. La mamma compie il gesto estremo all’arrivo in ospedale

Leggi su Secoloditalia.it

Tragedia nel catanese: una bambina di sette anni è precipitatadella casa protetta in cui viveva con la madre trentenne, riportando gravi ferite. Ore dopo, la donna, arrivata con la figlia in, si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto.La caduta della bambina e i primi soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’interno della stanza che madre e figlia condividevano da circa due anni nella casa famiglia. La piccola, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta, forse approfittando di un momento di distrazione della madre. L’impatto le ha provocato diversi traumi, ma i sanitari intervenuti sul posto hanno escluso che sia in pericolo di vita. Trasportata d’urgenza all’Pugliese di Catanzaro, la bambina è attualmente sotto osservazione.