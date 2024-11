Sport.quotidiano.net - Applausi dai Platek: "Congratulazioni Aquile"

Leggi su Sport.quotidiano.net

al nostro Spezia. Anche da lontano possiamo vedere la vostra gioia. Perseguite la felicità". Tornano a parlare i, per mezzo di Jennifer, moglie del presidente aquilotto Philip, che tramite i social ha fatto i complimenti al team diretto da Luca D’Angelo, manifestando la soddisfazione e orgoglio per l’ottimo momento della squadra bianca. Lo straordinario cammino delleha riavvicinato una parte della famigliaalla loro creatura. A dire il vero, sia il presidente Philip che la moglie Jennifer non hanno mai nascosto il loro affetto per i colori bianchi, prova ne è che il massimo dirigente aquilotto volle partecipare a tutti i costi al derby Spezia-Carrarese. Per quanto riguarda il patron Robert è da più di un anno, per esattezza dal 27 maggio 2023 in occasione di Spezia-Torino, che non si vede in riva al Golfo e non sono un mistero le intenzioni di cessione del club, ma non è detto che le prospettive concrete di salto di categoria della squadra non inducano a un ripensamento, tenendo presente che la Serie A potrebbe limitare le perdite.