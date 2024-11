361magazine.com - Parla la madre della Meloni: «Da ragazzina Giorgia era molto introversa»

Leggi su 361magazine.com

Le parole di Anna Paratore«Natale per me è una festa davvero speciale. Sarò qui al mercatino di Gaeta tutti i weekend fino al 6 gennaio, a parte un paio di volte, quando esporrò le mie candele profumate a Sora e il giorno in cui la Lazio gioca in casa, perché in quel caso andrò allo stadio con mia nipote.e Arianna? Alla Vigilia e per Natale staremo insieme, come da tradizione. Capodanno invece no. Andrò di nuovo per mercatini».Anna Paratore, mammapresidente del Consiglioresponsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia Arianna, è nel pienosua occupazione preferita in questo periodo. Da anni, infatti, ha allestito in casa sua, nel quartiere Garbatella, un laboratorio di candele natalizie che crea con le sue mani per poi venderle nei mercatini del Lazio, insieme con le ghirlande.