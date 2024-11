Inter-news.it - Inter-Lipsia, il dato ufficiale sugli spettatori: presenza costante!

Siamo arrivati alla conclusione del primo tempo della partita tra Inter e Lipsia. I nerazzurri sono in vantaggio per 1-0. L'Inter si è portata in vantaggio di un gol nel corso del primo tempo contro il Lipsia. I nerazzurri hanno segnato grazie alla spizzata di testa di Stefan de Vrij deviata dal difensore avversario Lukeba. Tante occasioni, poca concretezza davanti ed ennesima partita non convincente degli attaccanti in questa stagione. Intanto è arrivato il dato ufficiale sugli spettatori presenti a San Siro questa sera alla quinta giornata di UEFA Champions League: 63.174 tifosi in totale, di cui 2.001 nel settore ospiti.