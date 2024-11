Lettera43.it - Glastonbury 2025, ci sarà Rod Stewart: biglietti già sold out

Prima di ritirarsi definitivamente dai tour mondiali, Rodha deciso di concedersi un’ultima grande passerella. L’artista 79enneinfatti al festival dicome leggenda, uno spazio che la rassegna dedica ogni anno alle stelle più luminose del panorama internazionale. Lo show è in programma per domenica 29 giugno, come da tradizione all’ora del tè attirando così il maggior numero di pubblico nel Somerset britannico. Per il rockerun ritorno a Pilton 23 anni dopo l’ultima volta nel 2002, quando si esibì come headliner assieme a Coldplay e Stereophonics. «Sono orgoglioso e pronto più che mai a deliziare e stuzzicare i miei amici a Glasto», ha spiegatoin una nota. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFestival (@glastofest), da Eminem a Charli XCX: i possibili headlinerLa nuova edizione di, fra i festival musicali estivi più importanti della Gran Bretagna e del mondo, si terrà dal 25 al 29 giugno a Worthy Farm.