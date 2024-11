Lanazione.it - Giorgio Vasari. Genio aretino, la Collettiva di artisti e fotografi dedicata a Giorgio Vasari

Arezzo, 26 novembre 2024 –di. Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 il Museo della Fraternita dei Laici ospita “” ladia cura di Laura Davitti. In occasione della ricorrenza per i 450 anni dalla morte diil Museo della Fraternita dei Laici partecipa alle celebrazioni con una mostradove 22 autori,rendono omaggio all’artistaè stato un importante pittore, architetto, biografo ed ha avuto un rapporto significativo con la Fraternita dei Laici che è stata nominata erede universale dell’artistaha inoltre ricevuto numerosi incarichi dall’Ente: ha eseguito il progetto per il campanile e parte del palazzo di Fraternita oltre a quello per la Loggia, dato un contributo per l’acquedotto che porta il suo nome e realizzato lo stendardo raffigurante la Madonna della Misericordia.