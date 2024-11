Lapresse.it - Champions League in tv, oggi Milan, Inter e Atalanta: dove vederla

Torna la, tre italiane impegnate. Si parte con i rossoneri, in campo alle 18.45 contro lo Slovan Bratislava, i cugini nerazzurri invece affronteranno alle 21 in casa il Lipsia, alla stessa ora giocherà la squadra di Gasperini, in trasferta, contro lo Young Boys.vedere in tvLa prima italiana che scenderà in campo è ilin trasferta contro lo Slovan Bratislava: la partita sarà visibile in tv alle 18.45 su Sky Sport 1 e Sky 252 e in streaming su Sky Go e Now. Alle 21 invece il match trae Lipsia a San Siro sarà trasmesso su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Young Boys-invece sarà visibile alle ore 21 su Sky Sport, Sky Sport Max e in streaming su Sky Go e Now.