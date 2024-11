Gaeta.it - Asta di olio extravergine a San Severino Marche: prezzi oltre 70 euro al litro per l’eccellenza italiana

Facebook WhatsAppTwitter Un evento unico nel suo genere si è svolto sabato scorso a San, dove l’di oliva italiano ha raggiunto quotazioni incredibili,i 70al. Questo è avvenuto durante un’appassionante che ha visto l’assegnazione di venti lotti, ciascuno contenente un quarto didi, in un ristorante locale. L’iniziativa, frutto dell’ideazione di Luigi Zura-Puntaroni, ha messo in mostra le migliori produzioni olivicole italiane, attirando non solo amanti del buon cibo, ma anche operatori del settore collegati online.Un’tra tradizione e innovazioneLa serata è stata caratterizzata dalla presenza di un pubblico selezionato, composto da buongustai e appassionati di oleoturismo. A colpire è stata non solo l’atmosfera vivace, ma anche l’importanza delle produzioni presentate, tutte accuratamente selezionate da un panel di esperti.