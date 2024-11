Bollicinevip.com - Antonio Zequila presenta il suo nuovo romanzo a Roma

il suoL’attoreracconta “Gli alberi di Giovanni”, il celebre attore originario della Campania, presenterà al pubblico il suointitolato Gli alberi di Giovanni martedì 4 dicembre alle ore 20:00. L’evento si svolgerà presso il Tartarughino, in Via Crescenzio 2 a. Pubblicato dalla casa editrice Rossini, questorapun omaggio commovente e sentito al padre Giovanni, scomparso nel 2019.Con uno stile intimo e sincero,ha deciso di celebrare la figura paterna, narrando i momenti più significativi della sua esistenza. Dalla gioventù agli ultimi istanti trascorsi insieme, l’opera trasporta i lettori in un viaggio emozionante attraverso ricordi personali e toccanti.Un libro che unisce autobiografia e memoriaIlGli alberi di Giovanni è disponibile in tutte le librerie italiane e intreccia sapientemente la vita dicon la sua storia personale.