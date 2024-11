Ilnapolista.it - Salah: «Sono deluso, siamo quasi a dicembre e non ho ricevuto alcuna proposta di rinnovo»

Mohamedsi è dettodel trattamento che sta ricevendo ad Anfield. Non dai tifosi, non dal tecnico bensì dalla società a cui ha dato tanto e che tantissimo gli ha restituito. Il suo contratto scadrà a giugno prossimo e finora, a detta dell’attaccante egiziano, non è pervenutadi. Il fulcro del malumore sta proprio in questo presunto “disinteresse” o distrazione sulla mancata offerta verso un calciatore centrale per il passato e il presente della squadra: con lui il Liverpool ha fatto due finali di Champions (vincendone una) e ha vinto una Premier League, arrivando spesso al secondo posto.: «e non houna.»Di seguito l’intervento integrale diriportato dal Telegraph:«Beh,e non ho ancoranessunadi