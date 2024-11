Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, ieri vittoria importante. Il gol di Lukaku contro la Roma è significativo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Rrahmani, Hernanes, Carmando, Agostini, Semplici, Cioffi, Scozzafava, Mancini, Dgebuadze, Paganini e Bruscolotti sono intervenuti a, trasmissione in onda su Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Amir Rrahmani, difensore delè intervenuto in esclusiva a Kiss Kissin mixed zone al termine della sfida tra. Abbiamo avuto pazienza, anche sullo 0-0. L’anno scorso entravamo in ansia ed in un caos in situazioni del genere, abbiamo saputo aspettare che arrivasse il nostro momento. Anche l’1-0 è una. Quando difende tutta la squadra per noi difensori è molto più semplice, quando ci aiutano i centrocampisti e gli attaccanti per noi è più facile.