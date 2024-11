Bergamonews.it - “Raccontare il sociale attraverso l’arte”: presentato il racconto di 18 operatrici del Comune di Bergamo

oggi, lunedì 25 novembre, il libro “il”, a cura di Lucia Cecio, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Accademia Carrara, e da Maria Grazia Panigada, esperta di narrazione museale, di patrimonio, di storie. Il libro rappresenta l’esito di un percorso di narrazione, fortemente voluto dell’assessora alle politiche sociali Marcella Messina, e realizzato con la partecipazione di 18, soprattutto assistenti sociali, deldi.Il percorso, che ha preso il via alla fine del 2023 e si è concluso nei primi mesi del 2024, ha previsto una parte laboratoriale, svolta in uno spazio neutro, finalizzata a preparare le partecipanti all’ascolto, al dialogo, alla dimensione di gruppo, e una seconda, presso l’Accademia Carrara in collaborazione con i Servizi educativi, dedicata alla scoperta e conoscenza delle opere presenti nelle sale, all’esplorazione individuale per iniziare ad orientare la scelta dell’opera e ad una successiva di gruppo si ritroverà per una osservazione condivisa.