Liberoquotidiano.it - "Mi sono licenziato". Corrado Sassu spiazza tutti: cosa ha fatto dopo Casa a prima vista

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un successo arrivato inaspettatamente quello di, uno dei tre agenti immobiliari protagonisti della versione "romana" di. Nato e cresciuto nella Capitale, il 34enne lavora come agente da quanto ha 23 anni edi diventare un personaggio televisivo aveva una serie di agenzie immobiliari in franchising. Poi però è arrivata la trasmissione di Real Time e tutto è cambiato. "La mia situazione - ha detto senza mezzi termini - è un po' particolare, perché in realtàil successo del programma in pratica mi. In quel momento miaccorto che c'era un cambiamento.ancora un agente immobiliare ma avevo delle agenzie con un franchising così ho deciso di venderle perché volevo creare qualdi mio grazie a questi contatti che stavano entrando".