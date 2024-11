Gaeta.it - La produzione del nuovo Fiat Professional Ducato elettrico parte dallo stabilimento di Atessa in Abruzzo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Stellantis ha intrapreso una nuova fase con il lancio della versione completamente elettrica del, un furgone di grandi dimensioni che si è affermato nel mercato europeo. Questa mossa segna un passo significativo verso un futuro più sostenibile per i veicoli commerciali, fornendo soluzioni ecologiche per le esigenze di trasporto moderne. Laha inizio presso lodi, situato in, un impianto che riveste un ruolo cruciale nella fabbricazione di veicoli commerciali leggeri.Il successo delIlha consolidato la propria posizione di leader nel mercato europeo dei furgoni. Negli ultimi dieci mesi del 2024, ilha raggiunto una quota di mercato dell’11,2% a livello continentale e un impressionante 24% in Italia nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni.